Matrasmaat maakt uit voor testresultaat

De verschillen zijn niet heel groot, want zowel de Velda Gelfresh Latex van 200x90 cm als de Velda Gelfresh Latex van 210x90 cm krijgt een 6,8 als testoordeel. Maar voor de Lichaamsondersteuning scoort de matras van 210 cm beter voor de ondersteuning van de rug. Dit komt doordat een langere matras meer ruimte heeft voor de verschillende zones, en de rug bij de langere matras daardoor wat beter bovenop de ‘rugzone’ terecht komt.

Wel komt de kortere Velda Gelfresh Latex-matras iets beter uit de duurtest.

Matrassentest

Voor de matrassentest kiest de Consumentenbond altijd modellen in de afmeting 200x90 centimeter, omdat dit veruit de meestverkochte matrasmaat is in Nederland. We waarschuwen ervoor dat je de testresultaten niet zomaar kunt ‘doorvertalen’ naar matrassen met andere afmetingen. Dat dit geen overbodige waarschuwing is, blijkt uit onze testresultaten.

Gelijke eigenschappen

Er zijn overigens wel eigenschappen die wel hetzelfde zullen zijn voor matrassen van hetzelfde model met verschillende afmetingen: bij de isolatie, veerkracht, het hysterese-effect en het nabewegen na omdraaien maakt de afmeting van de matras niets uit.

Bekijk en vergelijk

