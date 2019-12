Meesten vragen niet om korting op matrasprijs

Volgens matrasfabrikanten en verkopers zijn consumenten die niet om korting vragen als ze een dure matras kopen een dief van de eigen portemonnee. Daarom vroegen we via Twitter aan consumenten of ze inderdaad om korting hadden gevraagd toen ze hun matras kochten.

Zoals te zien is, vraagt maar 1 op de 3 consumenten of er iets van de prijs af kan. Wie er wel om vroeg, kreeg meestal ook een korting of een extraatje. Een enkeling kreeg zelfs dan niets, maar zoals fabrikanten zelf al aangeven: wie niet om korting vraagt, zal het ook niet krijgen.

Lees ook de andere kooptips.

Heb je ervaring met korting bedingen op je matras? Of wil je een andere ervaring in een bedden- of matraswinkel kwijt? Praat mee over matrassen in de Community.