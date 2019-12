Mikoala body supporter: review

Hoe is het om te slapen met de Mikoala body supporter?

Het is wennen om te slapen met de body supporter: je houdt immers een zacht kussen vast dat mee moet gaan met jouw draaien in bed. En dat gaat niet makkelijk.



Op je buik

Als je op je buik ligt, ligt de wervelkolom niet in de gewenste rechte positie, maar enigszins gekromd. In zo'n geval kan de body supporter je lighouding verbeteren, maar een ander kussen kan dat ook. Zo ook als je last hebt van drukpunten zoals de knieën: een ander kussen dan de body supporter kan dan ook verlichting brengen.

Op je zij

Bij een instabiele zijligging kan de body supporter je lichaam helpen goed te blijven liggen. Maar een betere oplossing is een goed matras met voldoende inzakking van het schoudergebied.

Op je rug

Als je gezond bent en je hebt een voorkeur voor op je rug liggen, dan heb je geen ondersteuning nodig onder de knieën, en zeker niet als je op een goed ondersteunend matras slaapt.

Warm

Als je het gauw warm hebt in bed, zorgt de body supporter ervoor dat je het nog warmer krijgt. De neiging om het kussen uit bed te gooien is aanwezig.

Wassen

Als de buitenhoes vies is, kun je deze in de wasmachine wassen. Na het wassen kun je deze hoes gemakkelijk over het kussen plaatsen. De rits loopt soepel.

Kortom

De Mikoala body supporter is geen noodzakelijk slaapaccessoire. Alleen bij een instabiele zijligging kan de body supporter helpen, maar een goed ondersteunend matras maakt dit kussen overbodig. Je kunt er natuurlijk mee slapen als je het zelf prettig vindt.

Wat is de Mikoala body supporter?

De Mikoala body supporter is een langwerpig rond kussen dat je meeneemt in je bed om je te ondersteunen tijdens het slapen op je zij. Het is 110 cm lang, 22 cm breed en heeft een omtrek van 56 cm. Het bestaat uit een zacht kussen, waar omheen een flanellen hoes met een rits zit en daaromheen een katoenen hoes met een rits. De flanellen binnenhoes kun je met de hand wassen, de katoenen buitenhoes kan in de wasmachine op max. 60°C gewassen worden.

Claims

Je slaapt met de body supporter tussen je benen en rond je armen om je lighouding op je zij te stabiliseren en de druk op bepaalde delen van het lichaam, zoals knieën, te ontlasten. Maar je kunt ook half op je buik en half op het kussen liggen of er helemaal bovenop liggen. Het gebruik van het kussen moet volgens de fabrikant ervoor zorgen dat:



bij het liggen op de buik de spanning in de rug vermindert;

dat je minder snel op je buik gaat liggen;

bij het liggen op je zij de wervelkolom ontspant.

Je kunt bij het liggen op je rug het kussen ook onder je knieën leggen. Daardoor zou je rug meer ontspannen liggen.

Je moet het kussen zeker 4 weken gebruiken om er goed aan te kunnen wennen.

Waar te koop en de prijs

De Mikoala body supporter is onder andere te koop via www.ligwijzer.nl voor €45, exclusief verzendkosten van €4,95.