Nieuwe Auping Vivo en Maestro getest

Na de teleurstellende vernieuwing van de Auping-matrassenlijn van 2016 slaat Auping in 2017 deels terug. Met de spiksplinternieuwe versie van de Auping Vivo 2017 - het paradepaardje van Auping - revancheert Auping zich voor de middelmatige testresultaten van de Vivo uit 2016.

Vivo 2017 beter

De Auping Vivo uit 2016 scoorde een 6,7. Verrassend laag gezien zijn forse prijs (€1600) en de reputatie van zijn voorganger Vivo Pocket, die vanaf mei 2013 jarenlang de Beste uit de test was. Bij de 2017-versie van de Vivo is de lichaamsondersteuning flink verbeterd en klimt de 2017-Vivo weer een beetje terug naar zijn oude waarden. Zijn oude predicaat van Beste uit de test heeft de Vivo niet kunnen heroveren.

Maestro 2017 minder goed

Helaas voor Auping is de 2017-versie van de Maestro juist wat achteruit gegaan ten opzichte van de 2016-versie. Vooral de ondersteuning van lange, zware personen is minder goed geworden.

'Kies de goedkoopste Auping'

Het meest opvallend aan de testresultaten van de 2016-modellen: van binnen zagen alle 2016-modellen - die in prijs varieerden van €500 tot €1600 - er bijna hetzelfde uit. Ook de testresultaten verschilden zo weinig van elkaar, dat onze onderzoekers adviseerden om gewoon de goedkoopste Aupingmatras te kiezen. Dat de Auping Vivo 2017 en Maestro 2017 wel fors van elkaar verschillen wijst erop dat in dat advies weleens verandering zou kunnen komen.

Hema-matras in test januari 2018

De nieuwste testresultaten tonen dus een verschil aan tussen de nieuwe versies. Hoe groot dat verschil echt is, weten we in januari 2018, als de testresultaten van de nieuwe Cresto (€1100), Adagio (€750) en Inizio (€500) binnen zijn. In januari publiceren we ook de testresultaten van de Hema-matras, die voor €350 in de Hema-webshop te bestellen is.

Nieuwe Lidl-matrassen getest

Bekijk de nieuwste testresultaten, van onder andere de: