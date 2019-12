Norma blijft bestaan

Voor consumenten heeft de overname van Norma door Napco niet zoveel gevolgen. Napco Beds heeft namelijk alle rechten en plichten van Norma overgenomen, dus ook die met betrekking tot de fabrieksgarantie.

Fabrieksgarantie

Consumenten die een beroep willen doen op de fabrieksgarantie van Norma of om een andere reden contact op willen nemen met de fabrikant, kunnen dat gewoon via het oude adres en telefoonnummer van Norma doen. Ook de website van Norma blijft als vanouds in de lucht.

Napco & Norma

Napco Beds laat zijn matrassen en bedden, bekend onder de merken Nxtday en Napco produceren in zijn eigen fabriek in Bosnië. Het merk Norma wordt daar aan toegevoegd, en blijft dus onder zijn eigen naam bestaan. Norma werkte al sinds 2014 samen met Napco.

