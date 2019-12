Overal dezelfde matrasprijs

Nieuws|Shoppen voor de beste prijs voor een nieuwe A-merkmatras heeft weinig zin. Of je nu in Rotterdam of in Eindhoven een beddenspeciaalzaak binnenloopt, overal kosten de matrassen van Auping, Tempur, M Line, Eastborn en Ubica precies hetzelfde. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Wie korting wil, zal er zelf om moeten vragen.

Voor een nieuwe wasmachine of laptop kijk je eerst waar hij het goedkoopst is. Een paar tientjes scheelt het altijd wel, en misschien nog wel meer. Maar niet bij matrassen. Welke winkel je ook binnenloopt voor bijvoorbeeld de Auping Cresto, overal staat er €1145 op het prijskaartje. Ook de matrassen van 4 andere bekende A-merken hebben overal dezelfde prijs.

Velda varieert 10%

Dat bleek toen de Consumentenbond 29 beddenspeciaalzaken bezocht door het hele land, en daar vroeg voor hoeveel euro de matrassen van Auping, Tempur, Eastborn, M Line, Ubica en Velda daar over de toonbank gaan. Bij elk merk vroegen we naar 2 modellen. Bij alle merken, behalve Velda, noemde elke winkel precies dezelfde prijs voor de twee modellen. Bij de twee Velda-modellen varieerden de genoemde prijzen ruim 10%.

Directie mededinging

In een land waar verkopers hun eigen prijzen bepalen, is het op zijn minst vreemd dat geen enkele winkel probeert om klanten te lokken met lagere prijzen dan die van de concurrent. Er zijn wel kortingsacties, maar die gaan uit van de fabrikant en niet vanuit de winkels, zodat de kortingen overal even hoog, en de prijzen weer hetzelfde zijn. De Consumentenbond vindt de uitkomsten van dit onderzoek zo opmerkelijk dat we de Directie Mededinging van de Autoriteit Consument & Markt op de hoogte hebben gesteld van de resultaten.

Adviesprijs

Auping, Tempur, M Line, Eastborn en Ubica verklaren allemaal dat beddenzaken volkomen vrij zijn in het bepalen van de prijs van ‘hun’ matrassen. Dat we overal dezelfde prijzen hoorden, komt volgens de fabrikanten doordat verkopers dachten dat we de adviesprijs wilden weten in plaats van de reële verkoopprijs. Een raar verhaal, want dat zou betekenen dat de matrasverkopers zich allemaal bewust duurder hebben voorgedaan dan ze in werkelijkheid zijn.

Enkele winkeliers verklaarden bij ons bezoek dat ze ‘verplicht zijn om vaste prijzen te hanteren’ voor een bepaald merk. Maar alle fabrikanten ontkennen dat dit op hen kan slaan.

Vragen om korting

Volgens de fabrikanten zijn consumenten die klakkeloos de adviesprijs betalen voor een matras dief van hun eigen portemonnee. Er valt altijd wel iets te regelen, verklaren zowel fabrikanten als winkeliers, maar consumenten moeten er wel om vragen. Houd overigens eerder rekening met een extraatje in de vorm van een gratis kussen of verlengde garantie dan je minder geld betaalt.

Praat mee

De fabrikanten beweren dat in de praktijk bijna niemand voor een matras de 'adviesprijs' betaalt die op het prijskaartje staat, en dat het zeer gebruikelijk is dat er een korting of gratis extraatje bedongen wordt. De Consumentenbond vraagt zich af of dat wel zo is. Heb jij korting gekregen bij de aankoop van je matras? Wil je er iets over zeggen? Praat mee op in Community.

We noteerden de volgende verkoopprijzen: