Alpine Plus (Beter Bed) Montreux

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Harde matras met een kern van één dikke laag koudschuim, met daarboven en onder een dunnere laag koudschuim. In de dikste laag schuim zijn d.m.v. inkepingen 5 verschillende comfortzones aangebracht. Tijk is afneembaar en mag op 60 °C gewassen worden. Heeft 5 verschillende lichaamzones. Tijk in twee kleuren, met een contrasterende blauwe biesband aan de zijkant, boven de rits. Het materiaal van de tijk voelt wat ruw en niet zo luxe.