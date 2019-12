Anna Anna Matras

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een one-fits-all matras opgebouwd uit 3 lagen schuim die je op verschillende manieren kunt stapelen. Op die manier wordt de matras harder of zachter. Wij testten de standaardconfiguratie (soft), waarbij de laag traagschuim bovenop ligt. De matras kan na 100 dagen proefslapen geretourneerd worden, maar de informatie op de website over de procedure is erg summier. De tijk is afneembaar, maar we konden geen wasvoorschrift vinden.