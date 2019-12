Bruno Bruno Matras (200x90)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: alleen via brunomatras.nl te bestellen. Zachte matras met een kern van 1 heel dikke laag gewoon en 1 heel dunne laag latexschuim. 7 comfortzones. De dunne latexschuimlaag is in 3 losse delen: een lang stuk in het midden en een korter stuk bij het hoofd/voeteneinde. De proefpersonen konden de kleine ruimte tussen de delen niet voelen. De matras is niet symmetrisch en kan dus niet aan beide zijden beslapen worden. De tijk is in delen afneembaar. De bovenkant van de tijk mag op 40 °C worden gewassen, de onderkant kan niet worden gewassen. Koele matras, dus geschikt voor mensen die het snel te warm hebben in bed.