Clima Comfort ST4000

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer zachte matras met een kern van pocketveren met daarboven twee dunne lagen koudschuim en twee dunne lagen traagschuim. Onder de pocketveren zit een dunne laag koudschuim. 7 comfortzones gemeten. Tijk is afneembaar, maar wasinstructies ontbreken. Mooi afgewerkte tijk met verschillende structuren aan boven- en onderkant. Volgens de productinformatie zitten er 500 pocketveren per m2 in de matras, maar wij telden er maar 266.