Emma Original 2019

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Nieuwste (2019) versie van de orginele Emma matras. Opgebouwd uit een laag koudchuim, een laag traagschuim en bovenop nog een laag koudschuim. De matras is daardoor niet symmetrisch in de opbouw en kan dus ook niet omgekeerd worden. Van hoofd- naar voeteneind draaien kan wel. De tijk is afneembaar en kan gewassen worden op 60°C. 100 dagen thuis te proberen met gunstige ruil- en retourvoorwaarden.