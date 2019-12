Eve traagschuim matras

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Eve verkoopt niet meer in Nederland. Volgens de website www.sleepeve.nl (die automatisch doorverwijst naar evemattress.co.uk) krijgen kopers in Nederland nog wel garantie. Mediumharde matras met bovenop een laag van 3 cm traagschuim, daaronder een laag van 3 cm koudschuim, en daaronder een laag van 18 cm koudschuim. Geen aparte comfortzones. De matras is niet symmetrisch en kan dus niet worden gekeerd. Aan de onderkant van de matras zitten rubber-achtige nopjes waardoor de matras niet verschuift op een gladde ondergrond. De tijk is afneembaar en mag gewassen worden op 40 °C. Het traagschuim reageert niet zo sterk op de omgevingstemperatuur en blijft vrij soepel in een koude kamer.