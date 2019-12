F.a.n. (Lidl) 7-zones-koudschuimmatras 90 x 200 cm (H3)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op: alleen online te bestellen via lidl-shop.nl. Zachte matras met een massief blok koudschuim van 20 cm. 7 comfortzones. De matras is symmetrisch en kan dus worden gekeerd. De afwerking van de matras is niet zo goed: de handvatten scheurden toen we de matras eraan droegen. De tijk is afneembaar en mag gewassen worden op 60 °C. Geen andere hardheden te koop.