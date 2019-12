Goossens Infinity 200 Hr

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gemiddeld harde matras met een kern van pocketvering omgeven door verschillende dunne lagen van verschillende schuimsoorten. 5 verschillende comfortzones gemeten. De tijk kan er niet af worden gehaald, en ook niet worden gewassen. De productinformatie zegt niets over of de matras aan beide zijden beslapen kan worden, maar omdat de vulling symmetrisch is, zou dat wel moeten kunnen. Volgens de productinformatie zitten er 380 pocketveren per m2 in de matras, maar wij telden er maar 256 per m2.