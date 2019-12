Ikea Hamarvik

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zachte matras met kern van bonellvering. Tijk is niet afneembaar en kan dus niet gewassen worden. Geen informatie of de matras gekeerd kan worden, maar omdat de matras symmetrisch is opgebouwd zou dat wel moeten kunnen. Let op: de matras is 202,5 cm lang i.p.v. de opgegeven 200.