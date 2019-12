Ikea Hokkasen (00293442)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer zachte matras met een kern van 2 lagen pocketvering (een laag veren van 20 cm hoog en een laag van 10 cm hoog) met aan de onderkant een wat dunnere laag schuim, en aan de bovenkant een dikke laag traagschuim. Geen verschillende comfortzones gemeten. De tijk is niet afneembaar en kan niet gewassen worden. De matras kan maar aan één kant beslapen worden. Basic afwerking met kuiltjes in de boventijk, en smalle biezen in een contrasterende kleur aan de zijkanten. 4 handgrepen aan de zijkanten.