Jysk Dreamzone Gold S60 (3224432)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zachte matras met een kern van pocketveren met erboven en eronder een dunne laag koudschuim en een dunne laag traagschuim. 7 comfortzones gemeten. Tijk is niet afneembaar en kan niet worden gewassen, maar mag volgens het wasadvies wel chemisch gereinigd worden. Het is de vraag hoe dat moet. In de tijk is het Engelse woord voor kasjmier geborduurd, maar er zit maar 1% kasjmier in de tijk verwerkt.