Jysk Gold F15 Dreamzone

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mediumharde matras met een massief koudschuimblok van 13 cm. 7 comfortzones. De matras is symmetrisch en kan daarom gekeerd worden. De afwerking van de matras is niet zo goed: de handvatten scheurden toen we de matras eraan droegen. De tijk is afneembaar en mag gewassen worden op 60 °C. De matras voelt warm aan en is dus geschikt voor mensen die het snel koud hebben in bed. Let op: is 93,5 cm breed i.p.v. de opgegeven 90 cm.