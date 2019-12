Leen Bakker Heaven 7-zones 2017

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zachte matras met een kern van pocketveren, met daarboven en onder een laag schuim van ruim 2 cm. 5 comfortzones. De matras is symmetrisch en kan dus worden gekeerd. De tijk is afneembaar en mag gewassen worden op 40 °C. De matras voelt koel aan en is dus geschikt voor mensen die het snel warm hebben in bed.