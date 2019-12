M Line Slowmotion 6

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zachte matras met zeer opvallende vulling, die bestaat uit een kern van pocketveren, met daarop diverse lagen schuim, waaronder verschillende lagen traagschuim. Ter hoogte van de heupzone zitten 20 gaten met daarin springveren die zijn opgevuld met traagschuim. Vele verschillende comfortzones gemeten. De tijk is afneembaar en kan gewassen worden op 60 °C. Tijk in 2 verschillende kleuren met een constrasterende biesband aan de zijkant. De matras kan maar aan één kant worden beslapen en is dus niet keerbaar. Let op: is 202,5 cm lang i.p.v. de opgegeven 200 cm.