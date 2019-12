Medicomfort Traagschuim matras

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze matras is getest onder een ander testprogramma. De testresultaten zijn daarom niet direct vergelijkbaar met die van matrassen getest vanaf 2014. Beschrijving: Zeer zachte matras van PU-schuim en traagschuim. De tijk is afneembaar en kan op 40 °C gewassen worden. Het traagschuim reageert sterk op de omgevingstemperatuur, dus wordt keihard in een koude slaapkamer. De matras voelt warm aan en is daardoor niet geschikt voor mensen die het snel warm hebben in bed.