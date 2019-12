Meradiso (Lidl) One-fits all matras 90 x200 cm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras met een kern van een dunne laag gewoon (4 cm) en een dunne laag (4 cm) koudschuim en een dikke laag (16 cm) gewoon schuim. 5 comfortzones. De matras is niet symmetrisch en kan dus niet aan beide zijden worden beslapen. Warme matras, dus geschikt voor mensen die het snel koud hebben in bed. De tijk is afneembaar en kan in de machine gewassen worden op 40 °C.