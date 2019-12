Norma Edition 7 Comfolastic Pocket

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: De aanbieder van Norma matrassen is in september 2018 failliet verklaard. De matrassen worden nog wel aangeboden, maar het bedrijf zal de levering, retournering of garantievoorwaarden van matrassen wellicht niet waar kunnen maken. Deze matras is getest onder een ander testprogramma. De testresultaten zijn daarom niet direct vergelijkbaar met die van matrassen getest vanaf 2014. Beschrijving: Gemiddeld harde matras met een kern van pocketveren omgeven door PU-schuim. Geschikt voor mensen tussen de 80 en 110 kg. De tijk is niet afneembaar en kan dus niet worden gewassen.