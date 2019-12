Norma Solara Combispring 20 Latex 2016

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: De aanbieder van Norma matrassen is in september 2018 failliet verklaard. De matrassen worden nog wel aangeboden, maar het bedrijf zal de levering, retournering of garantievoorwaarden van matrassen wellicht niet waar kunnen maken. Gemiddeld harde matras met een kern van 'combispring': metalen springveren in een laag koudschuim gestoken, en daarboven en onder verschillende lagen latexschuim. De matras is symmetrisch en kan dus aan beide zijden worden beslapen. 5 comfortzones gemeten. De tijk kan op maximaal 60 °C in de wasmachine worden gewassen. De matras voelt koud aan, dus vooral geschikt voor mensen die het snel warm hebben in bed.