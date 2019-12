Perfectmatras Cocolife Pocketvering Matras tot 120 kg

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goedkope pocketveringmatras. Zoals de naam doet vermoeden is er kokos(vezel) in deze matras verwerkt. Bovenop de laag pocketveren ligt een mat van kokosvezel. Dat laagje van maar 4 mm zou zowel de ventilatie als de ondersteuning moeten verbeteren en ook nog eens bacterie├źn moeten weren. Thuis proberen is niet mogelijk en de retour- en garantievoorwaarden zijn ongunstig.