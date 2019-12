Perzona Matras Standard medium

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras met een kern van pocketveren, met daarop 2 lagen traagschuim. Op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 zo hard is als een plank en 10 zo zacht dat je er volledig in wegzakt, scoort deze matras een 7,1. De matras heeft 7 comfortzones. De matras is niet symmetrisch en kan dus niet aan beide zijden beslapen worden. Het bovenste deel van de tijk kan op 60 °C gewassen worden.