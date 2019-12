Perzona Perzona 10 Individual

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Voorheen van Swiss Sense, nu zelfstandig. Zeer zachte matras met een kern van verschillende maten pocketveren. Daarboven 3 lagen schuim, waarvan 2 traagschuim en 1 koudschuim. Een van de lagen traagschuim is gevuld met liggende 'staafjes' van verschillende soorten koudschuim. Onder de pocketvering zit een laag koudschuim. 7 comfortzones gemeten. De tijk is afneembaar in twee verschillende delen, maar alleen de bovenste helft mag gewassen worden op 60 °C. De onderste helft van de tijk mag niet gewassen worden.