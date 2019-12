Pullman Goldline Premier (2013)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zachte matras met een kern van pocketveren, geschikt voor mensen tot 120 kg. De tijk is niet afneembaar en kan dus niet zelf worden gewassen. Matras voelt koel aan, dus is geschikt voor mensen die het snel warm hebben in bed. Let op: is 197 cm lang i.p.v. de opgegeven 200 cm.