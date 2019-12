Ravensberger Natuurlatex H3 (SG80)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zachte matras met een kern van massief latexschuim. 7 comfortzones. De tijk is afneembaar in twee delen en kan op 60 °C in de wasmachine gewassen worden. In de productinformatie staat tegenstrijdig reinigingsadvies: volgens een sticker mag de tijk niet chemisch worden gereinigd, maar volgens het opgenaaide waslabel kan dat wel (behalve met tetrachloroethyleen). Veel productinformatie is in het Duits. Matras kan aan beide zijden worden beslapen.