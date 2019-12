Refresh Matras firm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Harde matras met een kern van verschillende lagen koudschuim van verschillende dikte en dichtheid. Tussen de tweede en derde laag schuim zit een laag tijkstof. Geen zones. De tijk is afneembaar en kan op 30 °C worden gewassen. De matras moesten we zelf in elkaar zetten: we ontvingen de tijk met de onderste laag schuim erin de 2 bovenste schuimlagen apart. De 2 bovenste schuimlagen moesten we zelf in de bovenste helft van de tijk ritsen. Dit ging vrij eenvoudig. LET OP: alleen online te bestellen via Refreshmatras.nl en Bol.com.