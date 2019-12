Simba De Simba Hybrid

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mediumharde tot zachte matras met een kern van verschillende soorten schuim en minipocketvering. Bovenop een laag traagschuim van ongeveer 4 cm, daaronder een laag minipocketveren van ongeveer 3 cm hoog, daaronder nog een laag traagschuim van ongeveer 3 cm, daaronder een laag gewoon schuim van ongeveer 15 cm. Vele comfortzones. De matras is niet symmetrisch en kan dus niet aan beide zijden beslapen worden. De tijk is afneembaar en kan op 30 °C gewassen worden. Het traagschuim reageert sterk op de omgevingstemperatuur en kan dus heel hard worden in een koude slaapkamer.