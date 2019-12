Simba Simba Matras (200x90) 2017

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zachte matras met een kern van 2 dunne lagen traagschuim met daartussen een laag mini-pocketveren van 3 cm hoog, en daaronder een dikke laag gewoon schuim. 7 comfortzones. De matras is niet symmetrisch en kan dus niet aan beide zijden beslapen worden. De tijk is afneembaar en kan op 40 °C gewassen worden. Het traagschuim reageert sterk op de omgevingstemperatuur en wordt erg hard in een koude slaapkamer. Te bestellen via simbamatras.nl en te koop bij de winkels van Goossens.