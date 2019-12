Swiss Sense Pocketvering matras Superbe Talalay firm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras met ingewikkelde kern van pocketveren omgeven door verschillende lagen latex- en andere soorten schuim. Op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 zo hard is als een plank en 10 zo zacht dat je er volledig in wegzakt, scoort deze matras een 7,3. De matras heeft vele comfortzones. De matras is symmetrisch en kan dus aan beide kanten beslapen worden. Let op: is 197,5 cm lang i.p.v. de opgegeven 200 cm.