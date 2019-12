Tempur Hybrid Supreme

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer zachte matras met een hybride kern van micropocketveren met daarop een laag traagschuim. Onder en boven de kern zit een laag gewoon schuim. De tijk mag op 60 graden gewassen worden. De matras kan maar aan één zijde beslapen worden. Het traagschuim reageert vrij sterk op lage temperaturen, dus de matras voelt hard aan in een koude slaapkamer. De tijk voelt wat goedkopig aan. Let op: is 92,5 cm breed i.p.v. de opgegeven 90 cm.