TotaalBed Deluxe Pocket Matras Dahlia (2016)

LET OP: deze matras is in 2017 vervangen door een nieuwe versie onder de naam Pocketveer matras Dahlia. Beschrijving: Gemiddeld harde matras met een kern van pocketveren met daarboven en onder een laag schuim. De matras is symmetrisch en kan dus aan beide zijden worden beslapen. 7 comfortzones gemeten. De tijk is wel afneembaar, maar mag niet in de wasmachine.