TotaalbedZeta traagschuim toplaag Soepel
€ 760,-
Richtprijs
- Gebruikte materialen: PU schuim, traagschuim
- Warm of koel matras: Koel
- Hardheid volgens opgave fabrikant: Soepel
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Matras van Totaalbed. Met een draaibare kern van 2x 9 cm PU schuim met twee verschillende hardheden en 7 comfortzones. Daar bovenop een laag van 6 cm traagschuim. De tests zijn allemaal uitgevoerd in de uitvoering 'Soepel', met de groene kant boven. Als je steviger wilt liggen, kun je de matraskern omdraaien met de lichte kant naar boven.
Samenvatting
- Gebruikte materialen
- PU schuim, traagschuim
- Warm of koel matras
- Koel
- Hardheid volgens opgave fabrikant
- Soepel
- Hardheid
- 9
- Omkeerbaar
- Nee
- Maximale wastemperatuur hoes
- 60 °C
- Ruilen en proberen
- Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je binnen 90 dagen je matras omruilen voor een ander matras. Je betaalt dan €50 servicekosten. Als je binnen 14 dagen je matras wilt retourneren, dan kost het ophalen ervan €100.
- Te koop bij
- totaalbed.nl