TotaalbedZeta traagschuim toplaag Soepel

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Totaalbed. Met een draaibare kern van 2x 9 cm PU schuim met twee verschillende hardheden en 7 comfortzones. Daar bovenop een laag van 6 cm traagschuim. De tests zijn allemaal uitgevoerd in de uitvoering 'Soepel', met de groene kant boven. Als je steviger wilt liggen, kun je de matraskern omdraaien met de lichte kant naar boven.