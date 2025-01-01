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TotaalbedZeta traagschuim toplaag Soepel

€ 760,-

Richtprijs

  • Gebruikte materialen:  PU schuim, traagschuim
  • Warm of koel matras:  Koel
  • Hardheid volgens opgave fabrikant:  Soepel

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Totaalbed. Met een draaibare kern van 2x 9 cm PU schuim met twee verschillende hardheden en 7 comfortzones. Daar bovenop een laag van 6 cm traagschuim. De tests zijn allemaal uitgevoerd in de uitvoering 'Soepel', met de groene kant boven. Als je steviger wilt liggen, kun je de matraskern omdraaien met de lichte kant naar boven.

Samenvatting

Gebruikte materialen
PU schuim, traagschuim
Warm of koel matras
Koel
Hardheid volgens opgave fabrikant
Soepel
Hardheid
9
Omkeerbaar
Nee
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je binnen 90 dagen je matras omruilen voor een ander matras. Je betaalt dan €50 servicekosten. Als je binnen 14 dagen je matras wilt retourneren, dan kost het ophalen ervan €100.
Te koop bij
totaalbed.nl