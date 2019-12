Ubica Gi6 Geltex inside

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer zachte matras met een kern van pocketveren, met daarboven een 6 cm dikke laag Geltex: koudschuim met gelcomponenten erin verwerkt. 7 verschillende comfortzones gemeten. De tijk kan eraf gehaald worden en het bovenste gedeelte mag in de wasmachine gewassen worden op 40 °C. Er staat niet of de matras aan beide zijden beslapen kan worden. De vulling is niet symmetrisch, dus waarschijnlijk is dit niet mogelijk. De productinformatie meldt dat de matras behandeld is met een antimicrobieel middel dat de vorming van schimmels en bacteriën tegengaat.