Velda Pocket Royal Latex

Deze matras is getest onder een ander testprogramma. De testresultaten zijn daarom niet direct vergelijkbaar met die van matrassen getest vanaf 2014. Beschrijving: Gemiddeld harde matras met een kern van pocketveren, omgeven door latex. Geschikt voor mensen tot 120 kg. Tijk is afneembaar en mag gewassen worden op 60°C. Let op: prijzen kunnen flink variëren. Shoppen loont de moeite. Let op: is 197,5 cm lang i.p.v. de opgegeven 200 cm.