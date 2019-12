Wehkamp Luxe comfort (508712)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zachte matras met een kern van pocketveren met daarboven en onder een dunne laag koudschuim. 7 verschillende comfortzones gemeten. Afritsbare tijk die op 60 °C gewassen kan worden. Geen bijzondere afwerking. Deze matras hebben we in 2010 al getest, en kwam toen als Beste uit de test naar voren. In 2015 testten we deze matras opnieuw volgens andere testcriteria. Op basis van de nieuwe testcriteria krijgt hij een lager Testoordeel dan in 2010, en is daarmee geen Beste uit de test meer.