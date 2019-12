Whkmp's own Binnenveringsmatras comfort basis (657212 )

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer zachte matras met een kern van Bonellvering. Daardoor geen afzonderlijke comfortzones. Koele matras, dus geschikt voor mensen die het snel te warm hebben in bed. Volgens het waslabel kan de tijk op 40 °C in de wasmachine worden gewassen, maar de tijk is zo moeilijk van de matras te krijgen dat het onwaarschijnlijk is dat je hem er na het wassen nog omheen krijgt. Volgens de informatie die de Consumentenbond van Wehkamp kreeg, is de tijk niet afneembaar en kan niet in de wasmachine. Matras kan aan beide zijden worden beslapen.