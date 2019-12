Whkmp's own Pocketveringmatras Comfort Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: alleen te bestellen via wehkamp.nl. Zachte matras met een kern van pocketveren met daarboven en onder een laag schuim. De matras is symmetrisch en kan dus aan beide zijden worden beslapen. 7 comfortzones gemeten. De tijk kan op maximaal 40 °C in de wasmachine worden gewassen. De matras voelt koud aan, dus vooral geschikt voor mensen die het snel warm hebben in bed.