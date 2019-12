Eerste indruk|De Marpac Sleepmate 980A is een apparaatje dat ruis produceert dat omgevingsgeluid zou verminderen of zelfs blokkeren. Bovendien belooft hij een 'optimale nachtrust'. Een proefpanel van de Consumentenbond probeerde hem uit.

Wat is de Marpac Sleepmate?

De Marpac Sleepmate 980A is 14 cm in doorsnede en 9 cm hoog en heeft een snoer van 175 cm. Met de schakelaar aan de zijkant kun je kiezen tussen 2 ruisvolumes. Daarnaast kun je de hoogte en sterkte van het geluid enigszins aanpassen door aan de boven/zijkant van het apparaat te draaien.

Geluid

Het geluid wordt geproduceerd door een elektromotortje met een soort roterend ventilatorblad. De luchtstroom die daardoor ontstaat gaat door de gaatjes in de behuizing naar buiten en dat creëert een ruisgeluid. Volgens de fabrikant is dit gesimuleerde witte ruis, oftewel white noise.

Ontspannen

Volgens de website van de Marpac Sleepmate geven ‘de geluiden een vermindering van de hersenactiviteit met als gevolg dat uw stress en spanningen drastisch afnemen. U krijgt een aangenaam en ontspannen gevoel, zodat u sneller kunt slapen.’

Omgevingsgeluid

En dat niet alleen: de witte ruis zou er ook voor zorgen dat je geen last meer hebt van omgevingsgeluid. Volgens de website blokkeert de Sleepmate alle omgevingsgeluiden zoals:

straatgeluiden;

straatgeluiden; snurken;

blaffende honden;

conversaties;

baby’s;

geluiden van televisie en audio;

geluiden van lucht- en wegverkeer;

burengerucht;

enzovoorts.

Voordelen

De voordelen van de Sleepmate zouden onder andere zijn:

sneller slapen;

optimale nachtrust;

geen slaappillen nodig;

geen last van bijgeluiden;

voor alle leeftijden geschikt.

Wennen

De Sleepmate moet 3 à 4 meter van het hoofdeind van het bed worden geïnstalleerd. De gebruiksaanwijzing waarschuwt dat er een korte periode nodig is om aan het geluid van de Sleepmate te wennen. ‘Dit kan soms 2 tot 7 nachten zijn.’

Verkrijgbaarheid

Wij kochten de Marpac Sleepmate via de website voor €90 inclusief verzendkosten.

Proefpanel

Een proefpanel van 15 personen probeerde de Sleepmate elk 7 nachten achter elkaar. De claims over het verminderen van de hersenactiviteit en dat daardoor stress en spanningen drastisch zouden afnemen heeft dit panel niet kunnen testen, maar we hebben wel gekeken of de panelleden ervaren dat de Sleepmate:

omgevingsgeluiden blokkeert;

ervoor zorgt dat je sneller slaapt;

ervoor zorgt dat je een optimale nachtrust hebt.

Wat zijn de ervaringen van het proefpanel?

Testresultaat

Een proefpanel van 15 personen probeerde de Sleepmate. Het panel kon niet testen of de Sleepmate stress vermindert en of je er ontspannender mee kunt slapen, maar de proefpersonen probeerden wel of de Sleepmate:

omgevingsgeluiden blokkeert;

ervoor zorgt dat je sneller slaapt;

ervoor zorgt dat je een optimale nachtrust hebt.

Ze gebruikten de Sleepmate elk 7 nachten achter elkaar.

Last van geluid

Van de proefpersonen hebben er 5 geregeld last van een snurkende bedpartner en 4 hebben regelmatig last van omgevingsgeluid van bijvoorbeeld buren en/of de straat. De rest van de proefpersonen heeft normaalgesproken 's nachts weinig last van geluid.

Eerste gebruik

De Sleepmate is heel eenvoudig in gebruik te nemen. Je haalt hem uit de verpakking, stop de stekker in het stopcontact en klaar. Je hoeft alleen nog te kiezen of je de schakelaar van de ruis op I of II zet. Wel is het iets minder vanzelfsprekend dat je de toonhoogte en het volume van de ruis kunt aanpassen, en dat je aan de behuizing moet draaien om dat te doen.

Gewenning

Volgens de Sleepmate-website kan het soms even duren tot je aan het geluid van de Sleepmate gewend bent. Soms duurt dat zelfs ‘van 2 tot 7 nachten’. Voor een deel van de proefpersonen duurde het inderdaad een paar nachten voor ze eraan gewend waren. Bij een ander deel was er geen verschil tussen het begin en het einde van de proefperiode.

Resultaten bij weinig omgevingsgeluid

Van de proefpersonen die weinig tot geen last hadden van omgevingsgeluid heeft de Sleepmate op 3 van hen weinig tot geen effect op hoe makkelijk ze in slaap vallen en hoe goed ze slapen. De andere 3 sliepen met de Sleepmate (veel) slechter dan gebruikelijk.

Resultaten bij snurkoverlast

Van de proefpersonen die last hebben van een snurkende bedpartner, gaven er 2 aan dat ze met de Sleepmate een slechtere nachtrust hadden. De andere 3 constateerden weinig tot geen effect op het in slaap vallen, ontwaken en vermoeidheidsgevoel. Wel zeiden 2 proefpersonen dat ze het idee hadden dat ze iets beter sliepen.

Resultaten bij omgevingsgeluid van buiten de slaapkamer

De proefpersonen die last hebben van geluiden van buitenaf, zoals verkeer en uitgaansgeluid zijn erg verdeeld. Van hen sliepen er 2 slechter, maar 2 andere geven aan dat ze sneller in slaap vielen en 1 zegt ook rustiger te slapen. Maar de meesten geven aan dat de omgevingsgeluiden nog steeds boven de Sleepmate uitkomen.

Energiegebruik

In stand I verbruikt de Marpac Sleepmate 6W per uur, in stand II 15W. Voor een nacht van 8 uur kost je dat (bij een energieprijs van 22 cent per kWh) 1,1 cent respectievelijk 2,6 cent. Een jaar lang elke nacht 8 uur gebruiken kost bij stand I €4 en bij stand II €10 aan energie.

Onderbouwing claims

Uiteraard vroegen we aan Marpac om zijn claims te onderbouwen. Op ons verzoek om wetenschappelijk bewijs reageert Marpac met de verklaring dat 90% van de gebruikers heel positief is over de Sleepmate. Degenen die dat niet zijn, mochten volgens Marpac het apparaat terugsturen en hebben hun geld teruggekregen. Maar ‘als u vraagt naar wetenschappelijke resultaten van tests, dan moet ik u hierin teleurstellen.’

Test Amerikaanse consumentenbond

Onze collega’s van de Amerikaanse Consumers Union testten de Sleepmate ook, samen met twee vergelijkbare apparaten. Zij kwamen tot iets positievere testresultaten dan wij, maar evengoed sliep meer dan de helft van de proefpersonen niet beter: meer dan de helft bleef zelfs langer wakker als de Sleepmate aan stond.

Conclusie

Ons proefpanel had maar in zeer beperkte mate baat bij de Marpac Sleepmate als het gaat om het tegenhouden van storende geluiden. Niemand vond dat de Sleepmate hielp tegen snurkoverlast, en slechts een enkeling vond dat geluiden van buitenaf tot op zekere hoogte werden verminderd. Enkele mensen dachten dat ze wat beter sliepen met de Sleepmate, maar diverse proefpersonen sliepen er juist slechter door.

Retourneren

Volgens Marpac mogen mensen die niet tevreden zijn over de Sleepmate het apparaat voor eigen kosten terugsturen, en krijgen ze hun geld terug, minus €10 voor verzending en administratie. Maar we vinden geen harde garanties terug op de website. Mocht je een Sleepmate willen bestellen, laat Marpac dan van tevoren schriftelijk bevestigen dat je het apparaat mag retourneren en je geld terugkrijgt.

Slaaptips

Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap staan tips voor hoe je de nachtrust kunt verbeteren.