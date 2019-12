Swiss Sense misbruikt stokoud logo

Nieuws|Matras- en beddenproducent Swiss Sense probeert een slaatje te slaan uit een stokoud Beste uit de test-predicaat uit de Consumentenbondtest. Ondanks dat het predicaat al ruimschoots is verlopen, gebruikt Swiss Sense het nog steeds in advertenties.

Het bejaarde predicaat, dat Swiss Sense al lang niet meer mag gebruiken, staat niet alleen op de website van Swiss Sense, maar is ook gespot op levensgrote billboards langs de snelweg. De Consumentenbond heeft Swiss Sense erop gewezen dat het gebruik van het Consumentenbond-logo niet meer is toegestaan, maar vooralsnog doet Swiss Sense of zijn neus bloedt.

Het gaat om een boxspring-combinatie die de Consumentenbond testte in het najaar van 2014. Dit is de laatste boxspring-test die de Consumentenbond heeft gedaan. Omdat de combinaties van matras en boxspring-onderstel zo eindeloos zijn en we maar een handjevol kunnen testen, hebben we kort na de publicatie van de test besloten om alleen nog matrassen te testen.

Door het schrappen van de test is er dus nooit een nieuwe Beste uit de test gekomen, waardoor Swiss Sense blijkbaar vindt dat het predicaat ze eindeloos toekomt. Maar inmiddels is het gros van de geteste boxsprings niet meer te koop en vervangen door nieuwe combinaties. De testresultaten van de boxsprings zijn daardoor achterhaald, en de predicaten zeggen niets meer.

Een andere reden waarom de Consumentenbond geen boxspring-combinaties meer test, is dat de bedbodem niet veel uitmaakt voor de belangrijkste ligeigenschappen, blijkt uit een test van de Duitse consumentenorganisatie Stiftung Warentest. De kwaliteit van de matras is juist bepalend. Je hebt er dus meer aan om in de Matrasvergelijker een matras te zoeken die goed bij je past, en die te gebruiken op de bedbodem van je keus.

Bekijk de kooptips voor een nieuwe matras.