Withings Aura slaapregistratie

Withings Aura: Review

Conclusie

Het is een mooi apparaat, je wordt fijn wakker en het is leuk om je slaap bij te houden. Maar de interpretatie van je slaappatroon is moeilijk en roept meer vragen op dan antwoorden. Het product biedt te weinig voor de prijs. Om fijn wakker te worden zijn er genoeg wekker-alternatieven.

Voordelen

strak design;

instelbaar leeslampje is prettig;

geleidelijk wakker worden;

blauw licht is prettig wakker worden;

ruime keuze aan wek-/slaapgeluid;

bewustwording van te weinig slaap.

Nadelen

vrij groot apparaat;

bediening werkt niet volledig intuïtief;

radio niet op zichzelf staand te gebruiken;

meetresultaten laten lang op zich wachten;

registratie niet vlekkeloos;

onduidelijk hoe de meetresultaten te interpreteren;

app is onduidelijk;

duur.

De test

3 personen hebben het Withings Aura slaapregistratiesysteem uitgeprobeerd gedurende 1 á 2 weken. Geen van hen heeft echte slaapproblemen.

Persoon 1: alleenslapend in tweepersoonbed met sensor onder een topmatrasje op een boxspring.

Persoon 2: met partner in tweepersoonsbed met sensor onder een dik matras.

Persoon 3: alleenslapend in een tweepersoonsbed met sensor onder een dik matras.

Voor ondersteunende informatie raadpleegden we 2 slaapexperts:

Dr. S. Pillen is kinderneuroloog en somnoloog te Kempenhaeghe Expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie.

Ze is voorstander van de ontwikkeling van dergelijke systemen, omdat de huidige slaaponderzoeken met plakkers en draadjes de slaap verstoren. De hoop is op betrouwbare metingen door middel van sensoren in een thuissituatie.

Zij geeft aan dat het wel nodig is om hulp in te schakelen als je slaapproblemen hebt. Dergelijke meetresultaten kunnen dan worden overlegd, ondersteunend aan slaapdagboekjes.

Slaapregistratie

Registreren

Het registreren van de slaap verloopt niet altijd vlekkeloos. Na een nacht met de sensor slapen, duurt het even -soms tot ver in de middag- voordat de geregistreerde nacht op de app verschijnt. Een paar keer heeft hij -delen van- een nacht niet geregistreerd, terwijl we wel op de sensor lagen.

Wanneer er een tweede persoon in bed stapt, gaat dat niet altijd goed. Een partner die later in bed stapte zorgde voor beweging wat als 'wakker' werd geregistreerd. Een kind dat erbij kwam liggen werd niet geregistreerd. De meetwaarden van onder een dik matras en een topmatrasje lijken overeen te komen.

We hebben hier en daar wel twijfels bij de correctheid van de weergegeven resultaten. Zo gaf hij soms lichte slaap aan waar we wakker waren. Maar andersom gaf hij ook wakker aan, terwijl we ons daar niet bewust van waren.

'Een dergelijk systeem valt en staat bij de betrouwbaarheid ervan,' leggen de slaapexperts uit. 'Het is in principe mogelijk verschillende slaapstadia in te schatten aan de hand van beweging, ademhaling en hartslag. Dat wordt nu met plakkers op het lichaam gedaan. Met sensoren onder het matras wordt dat een stuk moeilijker. Diepe slaap is redelijk eenvoudig te detecteren, maar in het verleden is het nooit gelukt om zo REM-slaap te meten. Ook waak kan moeilijk zijn als iemand heel stil ligt. Het geregistreerde slaappatroon van Withings moet dus gevalideerd zijn met wetenschappelijk onderzoek.'

Withings heeft vooralsnog geen wetenschappelijke validatie laten zien.

Systemen die alleen beweging registreren, zoals telefoonapps of armbanden, geven geen betrouwbare resultaten.

De metingen lijken heel precies, omdat ze slaapfases registreren van één of enkele minuten. Het slaappatroon bestaat zo uit heel veel korte momenten van enkele minuten van diepe slaap/lichte slaap/REM-slaap en wakker zijn. 'Dat kan heel goed, slaap is niet mooi gestroomlijnd, maar heel grillig', legt dr. Hofman uit. Het is lastig om duidelijke cycli te onderscheiden en ook is niet goed te zien of je daadwerkelijk op het goede moment bent wakker gemaakt.

Het is moeilijk om conclusies te trekken uit je geregistreerde slaappatroon. Je kunt aflezen hoelang je in de verschillende slaapfases bent geweest. Dit kun je uiteraard vergelijken met andere nachten. Ook kun je zien hoelang je in totaal hebt geslapen en hoeveel procent dit is van de gewenste 8 uur. Maar het blijft onduidelijk waar je nou echt naar kijkt. Is het teveel/te weinig/goed/slecht? Het zou mooi zijn als je gerichte tips of oordelen krijgt over jouw specifieke slaap.

'Slaapkwaliteit is een grote vraag in de wetenschap', legt dr. Hofman uit. 'Je kunt van alles meten, maar uiteindelijk gaat het erom of iemand zich goed voelt of niet,' zegt dr. Pillen. 'Onrustige slapers hoeven niet per se slecht te slapen. De interpretatie is niet eenvoudig en dat vind ik een groot bezwaar. Het is goed mogelijk dat je je slechter voelt als het aangeeft dat je slecht hebt geslapen.'

Na verloop van tijd word je minder bewust van de sensor en ben je niet steeds bezig met het meten van je slaap. 'Het is gunstig als je door middel van een dergelijk apparaat bewuster wordt van slaap en daardoor méér gaat slapen,' aldus dr. Pillen. 'Maar bezorgde mensen kunnen ook worden bevestigd in slecht slapen en hierdoor sléchter gaan slapen.'

Slapen gaat het beste in een koele (rond de 18 graden), verduisterde, stille kamer. De meetresultaten geven wat inzicht over bijvoorbeeld de temperatuur. Ook zou je kunnen zien of je door hard geluid bent gewekt. Maar het heeft weinig echt toegevoegde waarde.

Ontwerp en bediening

Het apparaat is vrij groot. Het heeft een strak design. Omdat je de lamp, het geluid en de wekker kunt bedienen via het apparaat én de app, is het soms even puzzelen. Ook reageert hij niet altijd direct op de beweging om geluid of lamp te dimmen of versterken. De handbeweging voor snoozen of programma stoppen zijn wat verwarrend, vooral in slaperige toestand. Dit kan dus mis gaan. De app is wat onduidelijk en bovendien Engels en Nederlands door elkaar.

De Whitings Aura is te gebruiken met iPhone 4S/5/5C/5S/6/6 Plus/6S, iPod Touch 5th/6th Gen (iOS7 en hoger) en Android met Bluetooth (4.3 en hoger). De versie die wij testten had de firmware update van september 2015 (versie 715). De firma vermeldt op de site wat er gewijzigd is aan de firmware sinds september 2014.

Wakker worden

Geleidelijk wakker worden

Het is prettig om geleidelijk wakker te worden door steeds feller blauw licht en luidere muziek. Dit werkt prima. Vooral als het buiten donker is, werkt een verlichte kamer goed mee. Je moet voor de beste werking wel met je gezicht richting de lamp liggen. De voorgeprogrammeerde geluiden zijn ontspannend en hebben duidelijke tonen om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk wakker wordt als het tijd is. Wanneer je op het apparaat tikt gaat het licht en geluid uit en begint het weer opnieuw.

'Het voelt prettiger wanneer je wakker wordt vanuit lichte slaap. Wakker worden uit diepe slaap werkt een slecht humeur in de hand. Sommige mensen hebben moeite met goed wakker worden. Geleidelijk gewekt worden is dan goed,' aldus dr. Pillen. 'Maar snoozen en dan een beetje sudderen is slecht,' zegt dr. Hofman.

Blauw licht onderdrukt de aanmaak van het slaaphormoon melatonine en is dus goed om mee wakker te worden. Dr. Pillen zet er wel een kanttekening bij: ''s Avonds ben je gevoeliger voor het blauwe licht dan 's ochtends. Het heeft alleen effect als het blauwe licht heel fel is (300 lux), op 20 á 30 centimeter afstand staat en wanneer de ogen geopend zijn.' Het is onbekend wat de lichtsterkte van de lamp is.

In slaap vallen

Wanneer je geen problemen hebt met het in slaap vallen, voegt het slaapprogramma weinig toe. Het rode licht werkt prettig vlak voordat je naar bed gaat, maar geheel verduisterd werkt toch echt het best. Volgens de slaapexperts is het rode licht in feite vooral anti-blauw licht. Het filtert eventueel blauw licht weg, zodat melatonine aangemaakt kan worden. Wanneer je kiest om ook met geluid te slapen, dimt het na 20 minuten. Dit is prettig.

Het is ons niet gelukt om alleen de radio aan te zetten voor een leuk achtergrondmuziekje overdag.

Wat is Whitings Aura?

Het merk Withings heeft allerlei meet- en registreerapparaten die aan dezelfde app kunnen worden gekoppeld. Withings Aura is het slaapregistratiesysteem ervan.

Withings Aura bestaat uit 3 delen; een alarmklok, een slaapsensor en een app. De alarmklok kun je ook los verkrijgen. De slaapsensor werkt niet zonder de alarmklok.

Alarmklok

De alarmklok is een lamp en radio in één. Je zet hem naast je bed en verbindt hem via bluetooth met een bijbehorende app. Je kunt het gebruiken om mee in slaap te vallen en om mee wakker te worden. Je bedient hem via de app of door middel van handbewegingen tegen het apparaat. Hij heeft 3 usb-poorten en een display met de tijd.

Wakker worden

Het alarm stel je in met een marge van bijvoorbeeld 20 minuten. Licht en geluid nemen gedurende deze 20 minuten steeds meer toe. Je wordt gewekt met blauw licht. Als je geluid kun je kiezen uit 4 voorgeprogrammeerde slaapgeluiden of vele webradiostations. Ook kun je hem verbinden met een premium Spotify account, waardoor je je eigen playlists kunt beluisteren.

Als je een wekker hebt gezet, kun je kiezen voor 'slaap' of 'dutje' om mee in slaap te vallen. Je kiest een gewenst geluid en de lamp kleurt rood. Voor het in slaap vallen, kun je weer kiezen uit de verschillende geluiden van de slaapprogramma's, webradio en Spotify. Het slaap- en dutjesprogramma duurt zo'n 20 minuten. Het slaapprogramma bouwt het geluid en licht langzaam af.

De alarmklok registreert door middel van sensors automatisch een aantal parameters. Zo meet hij de temperatuur in de kamer. Maar ook het licht en geluid wordt vastgelegd.

Met een tikje op het apparaat, kun je ook het leeslampje in- en uitschakelen. En met de bewegingen kun je de intensiteit en kleur instellen.

Slaapsensor

De alarmklok kun je koppelen aan de slaapsensor. De slaapsensor is een mat die je onder je matras legt en met een kabeltje aan de alarmklok verbindt. De mat leg je op borsthoogte aan de kant waar één persoon ligt.

De sensor meet beweging, hartslag en ademhaling. Hierdoor registreert hij de slaapduur, diepe slaap, lichte slaap en REM-slaap. Gekoppeld aan de alarmklok kan hij het meest geschikte moment van wekken bepalen. Er kunnen maximaal 2 slaapsensors aan een alarmklok worden verbonden.

App

Om je slaap uit te lezen, dien je de app Health Mate te installeren. Dit is een omvangrijke app waarmee je verschillende gezondheidsaspecten kunt monitoren, zoals aantal stappen, hartslag, gewicht en bloeddruk. Wij focussen ons op het slaapgedeelte.

Nadat je bent opgestaan ontvang je de geregistreerde slaap op de app. Je ziet een grafiek met staafjes die de periodes van wakker zijn, lichte slaap, REM-slaap en diepe slaap laten zien. Ook zie je hoelang het duurde voordat je in slaap viel, hoelang je hebt geslapen en hoeveel procent van de gewenste 8 uur dit is. Hij geeft aan wat de hartslag in rust was en hoe vaak je wakker bent geweest. Daarnaast kun je de temperatuur, lichtintensiteit en geluid zien afgezet naar de tijd. Regelmatig ontvang je algemene artikelen over slaap.

