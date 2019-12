Eerste indruk|Bliep vernieuwt per 2 april zijn prepaid aanbod. Waar het eerst met Bliep mogelijk was om onbeperkt te internetten, heeft de provider het dataverbruik nu aan banden gelegd. Reden is dat jongeren (de doelgroep van de provider) steeds meer data zijn gaan verbruiken. ‘Het onbeperkt gebruik past niet meer binnen de €0,50’. Ook het onbeperkt bellen en sms’en tegen een dagtarief is verleden tijd. Minuten en sms’jes kosten nu €0,05 per stuk.

Het nieuwe *Bliep review

Conclusie

Bliep verandert onbeperkt in beperkt. Overmijdelijk volgens de provider, want klanten gebruiken steeds meer data. Dat gebruikers nu voor alle MB's betalen, lost dat 'probleem' niet op. Het brengt wel geld in het laatje: vergeleken met abonnementen zijn de Bliep MB's niet goedkoop.

Onverwacht hoge kosten zijn er echter niet bij. Dat gebeurt al niet snel bij prepaid, maar Bliep heeft er ook voor gezorgd dat internet stopt als de bundels op zijn. Pas als je een nieuwe bundel aanzet, kun je verder. Dat maakt Bliep heel geschikt voor de bescheiden internetter. Wil je meer, dan zijn al die handelingen storend en is Bliep minder geschikt.

Overstap?

Bliep klanten moeten een nieuwe simkaart aanvragen vanwege de overstap van het netwerk van T-Mobile naar dat van Tele2.

Klanten die meegaan naar het nieuwe Bliep behouden hun opgewaardeerde tegoed, hun nummer en inloggegevens. Klanten die niet van het nieuwe product gebruik willen maken, melden zich af op deze website. Tot 1 april is de vervangende simkaart aan te vragen. Daarna zal de oude bliep-simkaart worden geblokkeerd en vervallen het nummer en het tegoed. Het is dan niet meer mogelijk om het nummer of tegoed terug te krijgen.

Weg belminuten

Je nummer en opgewaardeerd tegoed mag je dan behouden, maar opgespaarde belminuten ben je kwijt. Nu geeft Bliep je nog voor elke opgwaardeerde euro een belminuut cadeau. Maar die opgespaarde minuten kun je maar beter opmaken voor 2 april. Daarna verdwijnen ze.

Keuze

Bliep blijft de prepaid constructie aanbieden, waarbij je kunt kiezen voor drie verschillende prijsplannen: White, Light en Yellow voor €0, €0,25 en €0,50.

Je waardeert eerst je prepaid tegoed op. Belminuten en sms’jes a €0,05 gaan van je tegoed af. Bliep rekent per seconde af.

Als je ook wilt internetten, zet je het Light of Yellow tarief aan: je krijgt dan 10 of 67 MB per dag. Daarmee zijn de Bliep-MB's niet goedkoop: omgerekend kost 300 MB €7,50 en 2 GB zo'n €15. Dat kan met een abonnement goedkoper.

Controle

Met een abonnement kun je weleens hoge rekeningen krijgen voor dataverbruik. Met prepaid is dat niet mogelijk. En met Bliep helemaal niet, omdat het internet stopt als de databundel op is. Je gaat dan niet automatisch per MB betalen uit de euro’s tegoed die je nog hebt staan, wat bij andere prepaids wel zo is. De enige manier om verder te kunnen is door handmatig een nieuwe bundel aan te zetten.

Wat kan ik met 10 of 67 MB?

Met 10MB kun je voornamelijk berichten versturen met bijvoorbeeld Whatsapp. Vooral geschikt voor licht verbruik dus. Als je andere apps zoals Facebook en Instagram of nieuws en navigatie gebruikt, ben je snel door 10 MB heen en kun je beter kiezen voor het 67 MB tarief. Als je veel internet en bijvoorbeeld wil streamen op YouTube, dan is Bliep minder geschikt. Of je doet dat via wifi.

Met je persoonlijke account kun je in de Bliep app of op de site zien hoeveel MB’s je voor de dag nog over hebt. Het tegoed van gisteren neem je niet mee naar vandaag.

Nieuw netwerk

Voorheen maakte de provider gebruik van het netwerk van T-Mobile, maar gaat nu over op dat van Tele2. Dat betekent sneller internet: 384 Kbps wordt verhoogd naar 1000 Kbps.

De bedoeling is dat Bliep vanaf eind 2015 4G gaat aanbieden. De kosten voor Light (€0,25) en Yellow Day (€0,50) blijven dan hetzelfde.

Wat is het nieuwe *Bliep?

Bliep biedt drie verschillende prijsplannen: White, Light en Yellow.

Bij alle drie kosten minuten en sms’jes €0,05 per stuk. Minuten worden afgerekend per seconde. Het verschil zit hem in het internettegoed:

Bij White Day krijg je geen data en is iternetten is niet mogelijk.

krijg je geen data en is iternetten is niet mogelijk. Een Light Day kost €0,25 per dag. Daarvoor krijg je 10 MB. Als de dagbundel op is, kun je niet meer internetten. Daarvoor moet je handmatig een nieuwe dagbundel van 10 MB voor €0,25 aanzetten.

kost €0,25 per dag. Daarvoor krijg je 10 MB. Als de dagbundel op is, kun je niet meer internetten. Daarvoor moet je handmatig een nieuwe dagbundel van 10 MB voor €0,25 aanzetten. Een Yellow Day kost €0,50 per dag. Daarvoor krijg je 67 MB . En ook hier: als de dagbundel op is, kun je niet meer internetten. Daarvoor moet je handmatig een nieuwe dagbundel van 10 MB voor €0,25 aanzetten.

Bliep biedt ook internetbundels voor in het buitenland:

Dagbundel van 10MB voor €1,50

Weekbundel 50MB €4

Weekbundel 100MB voor €7,50.Betalen per MB binnen de EU kan voor €0,24 per MB.

Bellen sms’en en internetten buiten de EU is ook mogelijk. Daarvoor maakt Bliep de tarieven later bekend