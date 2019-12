Eerste Indruk Sizz

Onze bevindingen

In de commercial van Sizz wordt de nadruk gelegd op tv-kijken met je mobiele telefoon. Abonnees mogen bepaalde RTL-programma’s gratis bekijken, onder andere RTL Boulevard, Editie NL en previews van Goede Tijden Slechte Tijden.

Gratis wil zeggen dat je er niet eenmalig (bijvoorbeeld €0,99 per uitzending) voor hoeft te betalen. Maar het dataverkeer betaal je wel. Een uurtje tv-kijken op je mobiel - bijvoorbeeld via RTL Gemist - kost ongeveer 220 MB aan data. Dus een bundel van 250 MB tot maximaal 1 GB per maand is snel op als je veel tv kijkt.

En daarna kost internet €0,30 per 10 MB. Een uurtje buiten je bundel kost dan ruim €6.

Internetvoordeel?

Er is ook de voordeeloptie Internet Extra BloX. Deze wordt omschreven als gratis, internetten kost dan €10 per GB en er wordt afgerond op hele GB’s.

Met andere woorden: je kunt voor €10 per maand 1 GB extra krijgen. En als je iets meer dan die ene GB extra verbruikt, dan betaal je er 2. Het internetten is met deze voordeeloptie in verhouding wel goedkoper dan het internetten buiten je bundel, maar het is alleen voordelig als je die extra GB(‘s) ook echt verbruikt.

Met internetten buiten de bundel is het dus nog steeds opletten. Je krijgt wel een waarschuwing via sms als ongeveer 90% van je databundel hebt verbruikt. Je kunt dus op tijd actie ondernemen om de kosten niet te hoog te laten oplopen.

Binnen en buiten de bundel

Er zijn verschillen in de voorwaarden bij abonnementen met toestel en de sim-only-abonnementen. Bij de abonnementen in combinatie met toestel betaal je hetzelfde tarief per minuut of sms binnen en buiten je bundel. Bij de sim-only-abonnementen is er wel verschil tussen het tarief binnen en het tarief buiten de bundel.

Vergeleken met andere providers zijn de tarieven binnen bundel niet veel hoger en je hebt niet te maken met het hoge buitenbundeltarief dat vaak bij andere providers wel geldt. Dat betekent minder kans op verrassend hoge rekeningen achteraf.

Bij sim-only betaal je buiten je bundel meer dan binnen je bundel voor bellen en sms’en. Maar het tarief buiten de bundel is nog altijd lager dan wat bij de meeste andere providers in rekening wordt gebracht.

Verder betaal je voor bij een sim-only-abonnement €10 aansluitkosten in plaats van €25. Maar je maandelijks tegoed is maar 1 maand houdbaar in plaats van 2 bij de abonnementen met toestel.

Conclusie

De prijzen en tarieven van Sizz-abonnementen voor bellen en sms’en wijken niet erg af van wat andere providers bieden. Wel kunnen bellers met wisselend verbruik hier voordeliger uit zijn, omdat het tarief buiten de bundel lager is of gelijk is aan het tarief binnen de bundel. Dat zien we ook bij het abonnement hollands nieuwe.

Maar de nadruk wordt gelegd op tv-kijken met de mobiel en het gebruik van apps. Onbeperkt internet zou hier dus goed passen, maar juist aan internetverbruik zijn voorwaarden verbonden die je op kosten kunnen jagen.

Met de waarschuwing die je krijgt als 90% van je datategoed is verbruikt, heb je daar wel controle over. Echter: bij andere providers kun je voor een vergelijkbaar bedrag ongeveer hetzelfde aantal minuten krijgen, maar dan met onbeperkt internet.

Wat is Sizz

RTL en Vodafone zetten Sizz samen in de markt als een nieuw mobielabonnement. Sizz omvat een aantal abonnementen om uit te kiezen. Daarnaast bevat het diensten om de mobiel en dan vooral internet op de mobiel stevig ‘aan het werk’ te zetten. Denk bijvoorbeeld aan tv-programma’s van RTL op het toestel bekijken. Je kunt die uitzendingen gratis op de mobiel bekijken, afgezien van de kosten van het dataverkeer (zie verderop).

Je kunt ook nieuws van de RTL-redactie op de mobiel lezen. En je krijgt tips voor de nieuwste apps; leuke en handige programma’s om op de mobiel te installeren. Ook geeft Sizz abonnees voorrang bij de kaartverkoop van tv-opnames (in de RTL-studio).

De bellende en ‘nettende’ dames worden op weg geholpen met allerlei ‘how to’-filmpjes: van het instellen van je ringtone tot het installeren en gebruiken van apps.

Met en zonder mobiel

Je kunt Sizz-abonnementen in combinatie met een toestel krijgen. Je hebt hierbij de keuze uit zo’n 10 smartphones (luxe, krachtige mobiele telefoons).

Ook kun je een sim-only abonnement nemen (dus zonder een mobiel). Beide abonnementsoorten zijn er met een contractduur van 1 of 2 jaar.

Verkrijgbaarheid

Sizz-abonnementen zijn af te sluiten

Op Sizz.nl;

In Vodafone-winkels (niet online);

Belcompany;

Telefoonkopen;

Telecombinatie;

The Phone House.

Sizz met telefoon: tarieven

Sizz Fan Sizz Talent Sizz Friend Sizz Lover Sizz Addict Maandbedrag €25 €30 €35 €45 €75 Aantal min. /sms 75 125 175 300 600 Internet in de bundel 250 MB 500 MB 1 GB 1 GB 1 GB Tarief per min. /sms binnen en buiten de bundel. €0,25 €0,18 €0,15 €0,12 €0,11

Overige voorwaarden:

De internetsnelheid is een theoretisch maximaal haalbare snelheid van 3,6 Mbps/384 kbps (met de iPhone is een snelheid mogelijk tot 7,2 Mbps);

Gespreksduur wordt naar boven afgerond op hele minuten;

Aansluitkosten zijn €25;

Beltegoed is 2 maanden geldig;

Je maakt eerst je nieuwe tegoed op en daarna je oude tegoed;

Binnenbundeltarief hetzelfde als buitenbundeltarief voor bellen en sms’en;

Mms’en valt binnen de bundel;

Je ontvangt een smsbericht wanneer je databundel voor circa 90% is verbruikt;

Mobiel internet buiten de databundel kost € 0,30 per 10 MB.

Tijdelijke actie

Tijdens de introductieperiode krijg je gedurende een deel van de looptijd van je contract korting op je maandbedrag. In de tabel hierboven staan de bedragen zonder korting.

Sizz zonder telefoon: tarieven

Sizz Fan Sim Only Sizz Talent SIm Only Sizz Friend Sim Only Sizz Lover Sim Only Sizz Addict Sim Only Maandbedrag €18 €21 €23 €31 €51 Aantal min. /sms 75 125 175 300 600 Internet in de bundel 250 MB 500 MB 1 GB 1 GB 1 GB Tarief per min. of sms binnen de bundel / buiten de bundel €0,16 / €0,25 €0,10 / €0,18 €0,09 /

€0,15 €0,08 /

€0,12 €0,07 /

€0,11

Overige voorwaarden:

De internetsnelheid is een theoretisch maximaal haalbare snelheid van 3,6 Mbps/384 kbps (met de iPhone is een snelheid mogelijk tot 7,2 Mbps);

Gespreksduur wordt naar boven afgerond op hele minuten;

Aansluitkosten zijn €10;

Beltegoed is 1 maand geldig;

Mms’en valt binnen de bundel;

Je ontvangt een sms-bericht wanneer je databundel voor circa 90% is verbruikt;

Mobiel internet buiten de databundel kost € 0,30 per 10 MB.

Voordeelopties

Er zijn ook voordeelopties beschikbaar:

Internet Extra BloX: €10 per 1 GB, waarbij je verbruik op een geheel aantal GB naar boven wordt afgerond.

Wat je niet verbruikt aan data, kun je niet meenemen naar de volgende maand.

Wat je niet verbruikt aan data, kun je niet meenemen naar de volgende maand. Zorgeloos SMS BloX: 1000 smsjes voor €10 per maand.

Ook hierbij kun je overgebleven tegoed niet meenemen naar de volgende maand.

