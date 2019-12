Google Duo review

Conclusie

Google Duo is een handige app om mee te videochatten. Door zijn eenvoud is het gebruik heel laagdrempelig: met 2 keer tikken start je al een chat. De app mist nog wel een aantal handige functies, zoals groepsgesprekken en gesprekken zonder video. Maar beeld en geluid zijn goed.

Eenvoudig in gebruik

Met de nieuwe app Duo wil Google van videobellen de nieuwe norm maken. Om ons daarbij te helpen, heeft Google de app heel eenvoudig gehouden, zowel in vormgeving als in gebruik.

Om te kunnen beginnen met Duo hoef je maar een paar handelingen te doen:

Geef je telefoonnummer op: je hoeft verder geen account aan te maken en ook je bestaande Google-account heb je niet nodig.

Voer de verificatiecode in die je via sms ontvangt.

Tik op videogesprek.

Je ziet vervolgens al je contacten staan die ook Google Duo gebruiken. Dat is namelijk wel een voorwaarde om met Duo te kunnen videobellen: de ander moet de app ook installeren. Je kunt al je contacten uitnodigen om Google Duo te installeren. Dat kost je wel een sms'je.

Klop klop

Bijzonder is de 'Knock knock'-functie in de app. Op het moment dat je contact zoekt met een andere Duo-gebruiker, kom je op zijn of haar toestel direct in beeld. Een leuke toevoeging maar die kan ook storend werken. Duo brengt een video-oproep altijd in beeld, ongeacht wat de ontvanger op dat moment aan het doen is. De 'knock knock'-functie is wel uit te schakelen. Kies bij de instellingen onder de functie 'Aankloppen' voor 'Off' (zie afbeelding)

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit is goed, maar neemt af als je telefoon overschakelt naar een netwerk met een lagere snelheid. Dat is logisch: Duo wil het videogesprek op gang houden en dat lukt niet als je hoge beeldkwaliteit vasthoudt bij een lage internetsnelheid. Toch zie je soms een hapering en staat het beeld even stil bij het overschakelen.

Je kunt ook bewust kiezen voor een lagere beeldkwaliteit, bijvoorbeeld om dataverbruik te sparen. Als je de functie 'Beperk mobiel datagebruik' inschakelt, verlaagt Duo de snelheid van je verbinding naar 1 Mbps. Dat is nog steeds voldoende om de videochat in stand te houden.

Dataverbruik

Mocht Google Duo jouw wifiverbinding te matig vinden, dan schakelt de app over op het 3G- of 4G-netwerk. Dat zorgt ervoor dat het beeld niet ineens wegvalt. Maar het betekent wel dat je data gaat verbruiken via het netwerk en dus uit je bundel. Met een videochat verbruik je ongeveer 5 à 10 MB per minuut, afhankelijk van de snelheid van de verbinding.

Veiligheid

Google Duo maakt gebruik van de zogenoemde end-to-end encryptie. Dat betekent dat de videochat van telefoon tot telefoon is versleuteld en dat de inhoud voor niemand zichtbaar is. Niet voor eventuele hackers en zelfs niet voor Google. Toch is de manier waarop je de app gebruikt wel inzichtelijk voor Google, bijvoorbeeld hoe vaak je chat, waar je dan bent en welke nummers je het meest gebruikt.

Specificaties

Je kunt Google Duo gratis downloaden in de Play Store en App Store.

De app is beschikbaar voor Android vanaf versie 4.2 en voor iOS vanaf versie 9.0.

De functie audiogesprekken wordt binnenkort toegevoegd, daarmee kun je het beeld achterwege laten.

Tekstberichten of groepsgesprekken zijn niet mogelijk met Duo.



Tip: