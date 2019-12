Binnen de EU is het goed geregeld. Maar ga je buiten de EU op vakantie? Let dan op met bellen en internetten. Een minuut is vaak 30 keer duurder en een MB kost soms zelfs 100 keer zoveel!

In de Consumentengids van mei 2016 besteden we aandacht aan bellen in het buitenland. Je smartphone gebruiken buiten de EU kan tot gepeperde rekeningen leiden. Lees het gidsartikel Smartphone gebruiken over de grens: vogelvrij buiten de EU (pdf).

Minister Kamp, leg eens uit?

In de tweede kamer hebben de hoge tarieven buiten de EU inmiddels de aandacht. Het CDA en de PvdA hebben kamervragen gesteld aan Minister Kamp. Ze willen bijvoorbeeld weten of de minister deze situatie ook onwenselijk vindt en of hij de telecomwet wil aanpassen zodat er ook buiten de EU eerlijke bel- en internettarieven komen.

Minister Kamp heeft inmiddels geantwoord: 'Het is lastig om in internationaal verband aan te dringen op verlaging van de roamingtarieven buiten de Europese Unie. Nederland zal zich wel in EU-verband hard maken om deze internationale roamingtarieven aan te pakken.'

Mobiele providers zijn overigens nog steeds verplicht om je ook buiten de EU te informeren over de tarieven die daar gelden. En de datalimiet van €60,50 geldt ook buiten de EU. Bij internetten buiten de EU lopen de internetkosten dus niet ongemerkt op tot duizenden euro's. Maar dat neemt niet weg dat je met de huidige tarieven de grens zo hebt bereikt. Bij Tele2 zit je in Thailand al met 6 MB aan die grens!

En let op: de limiet geldt alleen voor internetten! Voor bellen kunnen de kosten alsnog erg hoog oplopen.

Het probleem

De tarieven voor bellen en internetten buiten de EU zijn schrikbarend hoog. Hieronder zie je de tarieven van bijvoorbeeld Thailand. De tarieven zijn van april 2016.

Ter vergelijking: een minuut of MB binnen de EU kost €0,06.

Het kán wel goedkoper met voordeelbundels voor buiten de EU. Bijvoorbeeld bij Vodafone, die sinds oktober 2015 standaard een internetbundel aanzet bij nieuwe abonnementen: 30 MB per dag voor €5. Is de bundel op, dan betaal je €1 per MB.

Let wel op: heb je bij Vodafone een abonnement van voor oktober 2015? Dan moet je de bundel zelf aanzetten. Anders betaal je alsnog een tientje per MB.

Lees meer over voordeelbundels voor bellen en internetten buiten de EU bij andere providers. En door mobiele abonnementen te vergelijken kun je checken wat de mogelijkheden zijn voor jouw abonnement.

Provider, leg eens uit?

We wilden van providers weten wat nou de oorzaak is van dit grote verschil. Waarom zijn de tarieven buiten de EU zoveel hoger dan daarbinnen? Wat kost zo’n belminuut of MB nou eigenlijk echt? En betalen toeristen van buiten de EU in Nederland ook zoveel?

Op de vraag wat een minuut of MB echt kost, geeft Vodafone liever geen antwoord. Er is ook geen antwoord, vindt de provider: belminuten en MB’s zijn geen grondstoffen die in een fabriek worden verwerkt.

Ook KPN houdt de echte kosten in het midden, maar geeft wel aan dat het inkopen van grotere volumes een lagere inkoopprijs geeft. Niet in elk land wordt dus even groot ingekocht.

Een ander argument van Vodafone: het zijn ook de buitenlandse netwerken die hoge rekeningen naar hun Nederlandse collega's sturen voor het ‘gastgebruik’ van hun netwerken door toeristen uit ons land. En iemand moet natuurlijk die rekeningen betalen.

T-Mobile legt de verantwoordelijkheid ook bij de buitenlandse netwerken: de tarieven die de provider betaalt aan de buitenlandse netwerken kunnen erg hoog oplopen.

En betalen toeristen van buiten de EU in Nederland ook zoveel? Ja, ook zij vinden een hoge rekening op de deurmat. Onze providers sturen namelijk even hoge rekeningen naar de buitenlandse netwerken.

Wat vind jij?

Zolang niemand het initiatief neemt, blijven de tarieven buiten de EU zo hoog. Maar wie is hier nou verantwoordelijk? Wie moet een einde maken aan dit kip-en-eiverhaal? Zijn het die buitenlandse netwerken die moeten stoppen met die hoge rekeningen? Of moeten onze eigen providers het initiatief nemen?

We horen graag jouw mening! Reageer hieronder of stem op onze poll over de tarieven buiten de EU.

Lees ook: