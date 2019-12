Richtprijs € 4,50 per maand t/m €18,50 per maand (afhankelijk van abonnementsduur en abonnementsvorm)

Wat is hollandsnieuwe?

Hollandsnieuwe werd geïntroduceerd op 3 januari 2011. De provider is een dochter van Vodafone, maar opereert volledig zelfstandig.

Wil je weten of Hollandsnieuwe geschikt is voor jou? Vergelijk de abonnementen met die van andere providers en zie snel wat het goedkoopste is.

Tarieven (update juni 2016)

Je kunt kiezen uit verschillende abonnementen met een contractduur van 1 of 2 jaar. Alle minuten, sms'jes en MB's gaat uit één bundel.

De tarieven:

Abonnement Contractduur Je krijgt: Tarief per min./sms/MB Maandbedrag Simonly 300 1 jaar 300 min./sms/MB €0,04 €12 Simonly 500 1 jaar 500 min./sms/MB €0,03 €13,50 Simonly 1000 1 jaar 1000 min./sms/MB €0,02 €20 Simonly 1200 1 jaar 1200 min./sms/MB €0,02 €21 Simonly 1500 1 jaar 1500 min./sms/MB €0,02 €24 Simonly 2000 1 jaar 2000 min./sms/MB €0,01 €26 Simonly 300 2 jaar 300 min./sms/MB €0,04 €11 Simonly 500 2 jaar 500 min./sms/MB €0,03 €12,50 Simonly 1000 2 jaar 1000 min./sms/MB €0,02 €19 Simonly 1200 2 jaar 1200 min./sms/MB €0,02 €20 Simonly 1500 2 jaar 1500 min./sms/MB €0,02 €23 Simonly 2000 2 jaar 2000 min./sms/MB €0,01 €25

Bij deze abonnementen is de internetsnelheid rond de 1 Mbps.

Voorwaarden

Je betaalt elke maand een standaard bedrag dat hoort bij jouw abonnement. Het nieuwe aan deze abonnementen is dat je automatisch een (gratis) sms krijgt als je beltegoed laag is, namelijk bij €3 en bij €0. Als je beltegoed op is, kun je niet meer bellen, sms'en of internetten. Op dat moment kun je je saldo opwaarderen, net als bij prepaid. En bij dat extra beltegoed betaal je hetzelfde minuut/sms/MB tarief als bij jouw abonnement.

Opwaarderen kan op 3 manieren:

Via de website: je betaalt dan met iDeal.

Via sms: je stuurt een sms met daarin het bedrag waarmee je wilt opwaarderen.

Automatisch: je kiest van tevoren en bedrag waarmee je tegoed opgewaardeerd moet worden als het onder de €3 komt.

De overige voorwaarden zijn:

Binnen Nederland betaal je één vast tarief voor één minuut bellen, één sms versturen en 1MB data.

De tarieven gelden voor alle (normale) vaste en mobiele nummers in Nederland.

Alle gesprekken worden naar boven afgerond op hele minuten.

Mobiel internet wordt afgerond op 100 KB per sessie. En wat is dan een sessie? Dat hangt af van je mobiele telefoon. Sommige modellen (zoals de iPhone) sluiten iedere keer dat je internet verlaat de sessie af. Andere telefoons, zoals sommige Nokia-modellen sluiten een sessie pas af op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Als je mobiele telefoon de datasessie open laat staan zal het netwerk van hollandsnieuwe de sessie afsluiten na 30 minuten geen up-of downloadactiviteit.

De maandelijkse bundel en het extra beltegoed zijn één maand geldig .

. Het beltegoed dat je als eerste hebt gekocht, wordt als eerste gebruikt.

Je kunt, tot 5 dagen voor het einde van de contractmaand, gratis je abonnement wijzigen.

Buiten je bundel? Goedkoper!

Het opvallende bij de Hollandsnieuwe abonnementen is dat je buiten je bundel juist minder betaalt dan binnen je bundel. Bij alle andere providers ben je buiten je bundel juist (veel) meer kwijt dan daarbinnen.

Als je tegoed van je Hollandsnieuwe abonnement op is, dan moet je tegoed bijkopen om verder te kunnen. En daarmee worden de minuten, sms'jes en MB's relatief goedkoper.

Nooit meer schrikken?

Met een hollandsnieuwe-abonnement is de kans klein dat je onverwacht voor hoge kosten komt te staan. Je hebt niet te maken met het buitenbundeltarief, wat bij andere providers automatisch in rekening wordt gebracht en over het algemeen erg hoog is vergeleken met het binnenbundeltarief.

Bij hollandsnieuwe kun je niet meer bellen als je bundel op is en moet je eerst opwaarderen. Je bepaalt dus vooraf hoeveel je buiten je bundel verbruikt. Controle dus.

Buitenland

Die controle heb je ook in het buitenland. Het bellen, sms'en en internetten in het buitenland gaat altijd uit de standaardbundel; de voordeelopties kun je alleen in Nederland gebruiken. Als je bundel op is, kun je dus ook in het buitenland niet meer bellen, sms'en of internetten tenzij je opwaardeert. Vooral voor internetten in het buitenland is dit een goede 'beveiliging' tegen onverwacht hoge kosten.

