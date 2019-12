Wat is Hyves Mobile

Een persbericht van Hyves van 25 oktober rept over gratis 1000 minuten en/of sms-jes per maand met Hyves-vrienden. Daarnaast, zo lezen wij, bevat Hyves Mobile een belbundel vanaf €8,75 'inclusief onbeperkt internet'. Dat klinkt goed!

Het mobiele netwerk dat Hyves Mobile gebruikt is dat van T-Mobile.

Helaas zijn er bij Hyves Mobile flinke adders onder het gras. Die komen naar voren als je het aanbod beter bestudeert.

De instinkers van Hyves Mobile

Hyves biedt in de eerste plaats abonnementen met en zonder mobiele telefoon aan. De door Hyves genoemde 'vanaf'-versie in hun persberichten (€8,75) is de sim-only-variant (dus zonder nieuwe mobiele telefoon).

Geen '€8,75' maar €13,12 per maand

In de tweede plaats gaat het om een abonnement van 2 jaar. En in het tweede jaar betaal je geen €8,75 maar €17,50 per maand! Als je dit terugrekent kom je dus uit op €13,12 per maand gedurende 2 jaar.

'1000 minuten/sms-jes'

Bij het €8,75-abonnement krijg je 1000 minuten/sms-jes naar Hyves Mobile nummers, 50 minuten/sms-jes naar andere nummers en onbeperkt internet. Let wel: die 1000 minuten/sms-jes, daar moeten je vrienden/familie/kennissen/collega's dus ook een Hyves Mobile abonnement voor afsluiten! En gratis is het dus al helemaal niet, want je bent die €13,12 per maand kwijt.

Buiten de bundel duur

Daarbuiten betaal je bij dit abonnement €0,30 voor bellen (of 1 sms) buiten de bundel. Dat is een redelijk hoog bedrag, maar niet veel hoger dan bij andere mobiele abonnementen.

Beperkt houdbare bundel

Belminuten en sms-jes zijn 1 maand geldig, dus als je ze niet hebt opgemaakt, zijn ze weg.

Afronden op de hele minuut

Verder betaal je per minuut (of per sms) en dus niet, eerlijker, per seconde; 1 minuut en 2 seconden bellen wordt afgerekend op 2 minuten.

Aansluitkosten

Ook zijn er nog aansluitkosten van €14,95.

Wisselen alleen naar duurder abonnement

Wisselen van bundel mag eenmaal per maand, maar alleen naar een duurder abonnement! Pas na 12 maanden mag je 'naar beneden'. Dit is nadelig want hoogstwaarschijnlijk zal in het begin - wanneer nog niet iedereen met wie je belt en sms't Hyves Mobile heeft - meer bellen/sms-en naar 'andere' gebruikers. Je hebt dus in het begin een hogere maandelijkse geldbundel nodig. Met de tijd hebben je vrienden misschien al wel Hyves Mobile (check of vrienden Hyves Mobile hebben op www.hyves.nl/hyvesmobile), maar dan betaal je al meer (je zit in het tweede jaar van je abonnement).

Traag internet

Standaard (onbeperkt) internet met 384 kbit downloaden en 64 kbit uploaden snelheid, zo is het aanbod van Hyves. Dit is voor eenvoudig gebruik net genoeg. Sneller is mogelijk, geven de voorwaarden aan: een extra bundel van €5 per maand geeft meer snelheid, de eerste 2 GB kunnen dan binnen gehaald worden met 1 Mbit/s en uploaden gaat met 384 Kb/s. Voip (internetbellen) is 'niet toegestaan'.

Abonnement met telefoon

Het goedkoopste abonnement met mobiele telefoon is vanaf €13,75. Hier staat ook weer bij dat alle abonnementen minimaal 2 jaar duren. De gecommuniceerde prijs is die van het eerste jaar. Het tweede jaar is €27,50. De aansluitkosten zijn nu €24,95. Ook hier geldt de €0,30 buiten de bundel, de 1000 minuten/sms-jes naar Hyves Mobile-nummers het betalen per hele minuut, de minuten/sms-jes die 1 maand geldig zijn en de net-genoeg snelheid bij het internetten. Bij dit abonnement gelden 75 minuten/sms-jes inclusief naar andere mobiele nummers (dan Hyves Mobile-gebruikers).

Conclusie

Op het Hyves Mobile-abonnement valt heel wat af te dingen. Hyves vergaloppeert zich door in een persbericht over een abonnement van €8,75 te spreken terwijl in het verplichte tweede jaar je €17,50 per maand betaalt. Wie het aanbod nader bestudeert ziet veel beperkingen en voorwaarden. De belangrijkste is dat zeker in de begintijd je al gauw buiten de bundel belt (meer dan 50 minuten/sms-jes) met niet-Hyves Mobilers. En dat bellen/sms-en in een hoog tarief zit. Die 1.000 belminuten/sms-jes die in het abonnement zit, gelden alleen voor Hyves Mobilers onderling. Zitten je familie en vrienden wel allemaal bij Hyves Mobile, dan worden die 1000 minuten/sms-jes wel interessant.

Minpunten

Tweede jaar betaal je meer maandelijkse abonnementskosten;

belminuten/sms-jes slechts 1 maand geldig;

betalen per minuut;

naar beneden wisselen van bundel mag alleen in tweede jaar;

snelheid internet net genoeg voor email en internetten;

hogere snelheid internet mogelijk voor €5 extra per maand.

Pluspunten

1000 minuten/sms-jes naar Hyves-Mobile vrienden;

onbeperkt internet.

Hyves Mobile is niet de enige die iets aanbiedt waarbij je als consument de kans loopt op een 'instinker.'